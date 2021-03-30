Президент США Джо Байден заявил, что с 19 апреля 90% совершеннолетних американцев смогут получить вакцину от коронавируса COVID-19. Остальные смогут сделать прививки после 1 мая.

Об этом он заявил во время презентации обновленного плана вакцинации населения.

Более 10 миллионов американцев получили первую дозу вакцины от коронавируса на протяжении субботы и воскресенья, 26 и 27 марта. Это рекорд для США.

За период с 29 марта по 4 апреля, то есть за одну неделю, в США планируют вакцинировать 22 миллиона человек. В первую очередь, вакцинируют людей из зоны риска, а после них – остальных взрослых.

Если удастся выполнить этот план, то в конце неделе 75% американцев старше 65 лет (одна из групп риска) будут привиты от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины. Байден отметил, что это произошло спустя 10 недель после того, как он стал президентом США.

“Многие бабушки и дедушки теперь могут безопасно обнять своих внуков, а совсем недавно они не могли этого сделать”, – сказал американский президент.

Байден призвал обеспечить право 90% совершеннолетних американцев получить вакцину от коронавируса с 19 апреля.

“По крайней мере 90% взрослых американцев будут иметь право вакцинироватьcя с 19 апреля, это через три недели”, — сказал Байден. Он отметил, что вакцина будет доступна в радиусе 5 миль от их места жительства.

Остальные 10 % получат такое право уже с 1 мая.

Колличество пунктов, в которых можно сделать вакцинацию, вырастет с 17 до 40 тысяч на протяжение трех последующих недель. Также планируется открыть еще 12 федеральных центров массовой вакцинации. Человек, находясь в своей машине, сможет подъехать и ему сделают прививку. Процесс займет около часа.

Пожилые люди с ограниченными возможностями смогут получить вакцину, находясь дома. Байден направил миллионы долларов в министерство охраны здоровья на расходы, связанные с логистикой.