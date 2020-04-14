Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пик пандемии коронавируса COVID-19 еще не наступил, так как 90% активных случаев заражения приходятся на США и Европу.

Об этом сообщает Reuters.

“Мы еще не видим пика”, – сказала на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВОЗ доктор Маргарет Харрис.

В ведомстве отметили, что несмотря на то, что количество случаев заражения уменьшается в некоторых частях Европы, в том числе в Испании и Италии, в других государствах (Великобритания, Турция) – растет.

Также в ВОЗ разработали перечень из шести шагов, которые помогают странам понять, имеют ли они право ослаблять карантинные ограничения.

Также она сообщила, что карантинные ограничения стоит поддерживать до момента, пока не будет найдено вакцину, то есть в течение года, а то и дольше.

Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.

Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.