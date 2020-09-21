С 25 июля по 15 сентября в рамках проекту было показано 47 полнометражных и 49 короткометражных фильмов. Ежедневно мероприятие посещало от 200 до 400 зрителей, таким образом аудитория проекту составила около 20 000 человек. "Киновернисаж небом" проводился UP UA STUDIO при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В программу показов вошли игровые фильмы для широкой зрительской аудитории, авторское кино, документальные ленты, фильмы для детей и подростков, фестивальные короткометражные работы и тому подобное. Программа “Киновернисаж” составили фильмы последних 10 лет, произведенные в Украине или в копродукции. Состоялись демонстрации тематических дебютных фильмов, короткометражного кино, специальные программы и показы, посвященные Дню Независимости Украины, Дню рождения Александра Довженко и др.

Среди фильмов программы: “Мои мысли тихие”, “Домой”, “Припутни”, “Горная женщина: На войне”, “Поводырь”, “Истальгия”, “Преданная”, “Бешеное свадьба”, “Дикое поле” и другие. Важную часть проекту составили презентации картин, которые выходят в прокат 2020 года.

Команда проекту выражает благодарность участницы Совета по государственной поддержке кинематографии Людмиле Горделадзе за консультации и советы по формированию программы кинопоказов.

“Нас часто спрашивали, хватит нам фильмов для показов в течение такого большого проекту. Но мы даже не успели показать все картины в нашей виш-лист – так много у нас достойных фильмов. Наш проект доказал, что украинское кино интересное зрителю. Нам важно заниматься продвижением украинского кино “, – рассказала продюсер проекту и основательница UP UA STUDIO Полина Герман.

Зрители отметили в интервью телеканалам, что изюминкой проекту стало представление фильма съемочными группами и рассказы о создании картин.

Среди приглашенных гостей были режиссеры Ахтем Сеитаблаев, Аркадий Непиталюк, Владимир Тихий, Роман Бондарчук, Олег Сенцов, Марыся Никитюк, Надежда Парфан, актеры Дмитрий Хомяк, Василий Вирастюк, Dzidzio, Дмитрий Сова, Евгений Ламах, Екатерина Молчанова, продюсеры Владимир Филиппов, Дмитрий Суханов Юрий Минзянов, Сергей Лавренюк, Анна Паленчук, Андрей Граница, Марко и Ульяна Супрун, то есть почти все ведущие кинодеятели современной Украины и представители “новой волны” украинского кино.

Режиссер Владимир Тихий поделился своими впечатлениями: “За последние полтора месяца каждый вечер в парке Шевченко происходило теплый праздник” Киновернисаж под открытым небом “. Низкий поклон за это организаторам. Они настолько точно и непринужденно внедрили это событие в центре города, сложилось впечатление, будто киновернисаж проводился регулярно уже не один год! ” В рамках проекту был показан фильм Владимира Тихого “Наши Котики” и короткометражные работы в рамках сборника “Мудаки. Арабески”.

“Кино ожило! Кино нужно зрителям, потому что кино является настоящим зеркалом нации, и нам всем время от времени нужно смотреть в это зеркало, смотреть и видеть те ошибки, которые мы делаем каждый день. Именно наше кино дает нам надежду на будущее, каким бы печальным не было изображения на экране. Ведь если мы знаем, о чем грустить, то мы точно будем знать, за что радоваться! Наше кино для нас, и мы делаем его сами о себе. и если мы не будем создавать нашу историю сами, нас ее напишут другие, а нам уже этого достаточно “, – подчеркнул продюсер Владимир Филиппов.

Команда проекта:

Полина Герман, продюсер проекту;

Анастасия Пугач, программная директор кинотеатра;

Ирина Паляруш, исполнительная директор кинотеатра.

При содействии Шевченковской районной государственной администрации в городе Киеве и КО “Киевзеленстрой”.

Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.