Ветеран Второй мировой войны Том Мур собрал 2,9 млн долларов для Национальной службы здравоохранения Великобритании для борьбы с пандемией.

Сбор средств проходит на платформе Just Giving.

Британец Том Мур уже через две недели, 30 апреля, отпразднует свой 100-й день рождения. К своему юбилею мужчина решил провести необычную акцию — он намерен обойти свой 25-метровый сад сто раз.

Мур предложил всем желающим поддержать его и пожертвовать средства. Они будут переданы Национальной службе здравоохранения Великобритании для борьбы с COVID-19.

Сейчас Мур тренируется — он ежедневно обходит сад с помощью своих ходунков по 10 раз.

Как сообщает британская газета The Guardian, изначально Мур собирался собрать 1 тысячу фунтов стерлингов (около 1260 долларов), но ему удалось собрать в 70 раз больше в первые же сутки. Тогда Мур расширил сбор, поставив цель в 1 млн фунтов.

По состоянию на 14 апреля капитан Мур смог собрать уже 2,35 млн фунтов (2,9 млн долларов) благодаря 115 тысячам благотворителей.

Мур родился и вырос в Йоркшире, что на севере Англии. В начале Второй мировой войны Том поступил на службу. Он служил и сражался в Индии и Мьянме. После капитуляции Японии отправился на Большие Зондские острова, откуда после войны вернулся в Великобританию и стал инструктором на военной базе в Бовингтоне.

Супруга Мура долгое время тяжело болела и скончалась в 2006 года. Сам Мур в течение последних лет перенес перелом бедра и успешно поборол рак кожи, за что очень благодарен медикам, которые помогали ему сделать это.

Теперь Мур решил помочь медикам в ответ. Ни он, ни его семья даже не предполагали, что акция может стать настолько успешной.

“Мы всегда знали, что он — невероятное сокровище, но мы никогда не предполагали, что его история захватит сердца нации. Мы думали, что можем подарить людям немного счастья, и мы хотели немного рассказать о нем, и это превзошло даже наши самые смелые мечты”, — рассказала Ханна, дочь Мура.