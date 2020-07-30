Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности”, – сказал Абромавичус по итогам встречи в Офисе президента в ходе круглого стола Киевской школы экономики.

По словам Абромавичуса, благодаря изменениям в госконцерне он сделал вывод, что надо двигаться дальше.

Он напомнил, что сначала шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и привести новую команду.

“За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн с 260 человек, то есть все заместители генерального директора совершенно новые люди. Мы поменяли почти 30 руководителей крупнейших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и как договаривался лично с президентом “, – сказал гендиректор “Укроборонпрома”.

Напомним, что концерн “Укроборонпром” получил в этом году государственный заказ на рекордные 30 млрд гривен. Это на 37% выше, чем в прошлом году.