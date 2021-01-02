Абсолютный рекорд: стоимость Bitcoin впервые превысила $30 тысяч

Криптовалюта Bitcoin впервые в истории достигла отметки в 30 тысяч долларов. Курс продолжает расти вверх.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Отметим, что инвесторы прогнозировали такую стоимость до конца 2020 года. Однако Bitcoin не смог достичь такой отметки. Похоже, 2021 год начался для владельцев этой криптовалюты более чем удачно.

По состоянию на 14:50 курс Bitcoin равен 30 609 долларов.

Напомним, что 1 января 2021 года биткойн (bitcoin) обновила свой исторический максимум. Криптовалюта торгуется по 29 604 доллара.

В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда он стоил 29 050 долларов.