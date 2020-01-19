Об этом он сказал в интервью программе “Время” на Первом канале.

Медведев отметил, что обращении к федеральному собранию Путин говорил об обновлении политической системе и смене баланса властей в стране. Такие изменения, по его мнению, требуют, чтобы президент был “абсолютно свободен”.

“В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, – это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, – что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства”, – сказал Медведев.