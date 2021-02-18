Уже на следующей неделе на территории Украины начнет действовать "адаптивный карантин". В связи с этим в Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать школы и детсады.

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.

Модель “адаптивного карантина” предусматривает установление на территории Украины в целом или на территории регионов “зеленого”, “желтого”, “оранжевого” или “красного” уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Как пояснили в Минобразования, согласно постановлению Правительства №104, с 24 февраля на территории Украины устанавливается “желтый” уровень эпидемической опасности с отдельными ограничениями для учебных заведений.

Так, будет запрещено:

• посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 будут находиться более 50% учащихся и персонала учреждения;

• проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

В случае установления в каком-то из регионов “оранжевого” уровня опасности, там будут действовать ограничения “желтой” зоны.

Если же регион переведут в “красную” зону, то:

• детсады и специальные учебные заведения продолжат работать;

• ученики 1-4 классов будут учиться в обычном режиме;

• для всех остальных соискателей образования будет введено дистанционное обучение.

“Красный” уровень эпидемической опасности будет вводиться решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра охраны здоровья.

“Красная” зона будет вводиться на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

“Оранжевый” уровень будет вводиться при наличии в регионе хотя бы одного из этих признаков.