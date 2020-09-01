Адаптивный карантин в Украине могут продолжить и после 31 октября. Однако Правительство не планирует повторять локдаун страны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page.

“Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре – октябре будет достаточно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса”, – заявил он.

Шмыгаль отметил, что Правительство не планирует повторять локдаун страны.

“Мы не планируем повторять локдаун страны. Мы не видим экономической возможности остановить страну на два или более недель. Поэтому мы будем использовать только инструменты адаптивного карантина, которыми сейчас пользуемся. “Красные” зоны, где локально закрываем передвижения людей и просим всех оставаться дома для того , чтобы разорвать цепочки в тех локальных местах вспышек”, – рассказал премьер.

Также Премьер добавил, что сейчас важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудования и больницы.