Об этом в комментарии “Сегодня” рассказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.
Как сообщалось ранее, в июне Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
По словам Рубана, при тех темпах распространения заболевания, которые наблюдаются сегодня, адаптивный карантин может сохраняться в течение еще 1,5 года.
“На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайших полтора года”, — отметил глава столичной Госпродпотребслужбы.
Рубан подчеркнул, что в условиях адаптивного карантина работа бизнеса продолжится, но при принятии ряда мер.
“Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса и усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции”, — добавил он.
- В настоящее время, по данным МОЗ, к ослаблению карантина не готовы 7 областей Украины — Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ровенская и Черниговская.
- По состоянию на утро 14 июля в Украине зафиксировано 638 новых случаев коронавируса COVID-19. С начала эпидемии в Украине 54 771 лабораторно подтвержденный случай заболевания.
- В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 112 человек. Всего в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.