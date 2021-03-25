Министерство здравоохранения (МОЗ) внесло Николаевскую и Черкасскую области в "красную" зону эпидемиологической опасности. Сейчас в этом списке уже 10 регионов и Киев.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

В “красной” зоне оказались:

Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Черновицкая область.

В то же время все остальные области, кроме Херсонской, которая все еще остается “желтой”, оказались в “оранжевой” зоне. В “зеленой” зоне нет ни одного региона.

Как известно, “красная” зона будет вводиться на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

“Желтый” уровень эпидемической опасности меняется на “оранжевый” при наличии в регионе хотя бы одного из этих признаков.