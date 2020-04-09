Об этом сообщает издание Hypebeast.
Таким образом компания хочет внести свою лепту в борьбу с распространением коронавируса COVID-19.
С целью производства защитных экранов для медработников бренд объединился с компанией Carbon. Последняя специализируется на 3D-печати и ранее создала инновационную 4D-подошву для кроссовок Adidas.
Производство защитных экранов запущено в Калифорнии. Их детали напечатаны при помощи 3D-принтера из того же материала, который был использован для кроссовок.
За неделю было выпущено более 18 тысяч экранов, которые передадут медицинским работниками по всему миру.
Как отмечает издание, Adidas ранее оказала поддержку Всемирной организации здравоохранения, Красному Кресту и многочисленным организациям в Китае.
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First we collaborated with @carbon to reimagine high-performance footwear. Now, using the same material co-created for our 4D midsoles, we’ve teamed up to produce 3D-printed face shields to support our healthcare heroes. Thank you to the many people who are working hard to get us through this. When we come together, we are at our best. #hometeam
- Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) начнет производство медицинских масок для защиты собственных сотрудников и населения от распространения коронавируса.
- Японская автомобильная компания Toyota начнет производить 500-600 медицинских защитных щитков для лица в неделю, используя технологии 3D-печати и пресс-формы.
- Компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви, совместно со специалистами университета здравоохранения и науки штата Орегон (OHSU) начали производить защитные лицевые щитков для медиков.