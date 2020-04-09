Компания Adidas, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря, запустила производство медицинских защитных экранов для лица с использованием технологий 3D-печати.

Об этом сообщает издание Hypebeast.

Таким образом компания хочет внести свою лепту в борьбу с распространением коронавируса COVID-19.

С целью производства защитных экранов для медработников бренд объединился с компанией Carbon. Последняя специализируется на 3D-печати и ранее создала инновационную 4D-подошву для кроссовок Adidas.

Производство защитных экранов запущено в Калифорнии. Их детали напечатаны при помощи 3D-принтера из того же материала, который был использован для кроссовок.

За неделю было выпущено более 18 тысяч экранов, которые передадут медицинским работниками по всему миру.

Как отмечает издание, Adidas ранее оказала поддержку Всемирной организации здравоохранения, Красному Кресту и многочисленным организациям в Китае.