Adidas презентовал новую модель кроссовок с метким названием Superstan, в которой соединили черты культовых моделей Superstar и Stan Smith.

Об этом сообщается на сайте и в Instagram-аккаунте бренда.

Спустя несколько десяток лет с момента создания популярная модель кроссовок Adidas Superstar претерпела трансформацию. 24 января бренд презентовал новые кроссовки Superstan.

Эта модель вобрала в себя черты культовых кроссовок Superstar и не менее популярной модели Stan Smith, разработанной совместно с бывший профессиональным теннисистом Стенли Смитом. Как известно, в 2018 году Adidas заключил со спортсменом пожизненный контракт о сотрудничестве.

Кроссовки доступны для заказа на сайте и в магазинах бренда с 1 февраля по всему миру и 22 февраля в Европе.