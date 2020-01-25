Об этом сообщается на сайте и в Instagram-аккаунте бренда.
Спустя несколько десяток лет с момента создания популярная модель кроссовок Adidas Superstar претерпела трансформацию. 24 января бренд презентовал новые кроссовки Superstan.
Эта модель вобрала в себя черты культовых кроссовок Superstar и не менее популярной модели Stan Smith, разработанной совместно с бывший профессиональным теннисистом Стенли Смитом. Как известно, в 2018 году Adidas заключил со спортсменом пожизненный контракт о сотрудничестве.
Кроссовки доступны для заказа на сайте и в магазинах бренда с 1 февраля по всему миру и 22 февраля в Европе.
- Ранее американский актер и двукратный номинант на премию “Оскар” Джона Хилл официально объявил о начале сотрудничества с компанией Adidas. #Буквы рассказывали, что известно о коллаборации.