Немецкая компания Adidas AG по производству спортивной обуви и одежды начала процесс продажи своего дочернего подразделения - бренда Reebok.

Об этом сообщает Reuters.

В Adidas AG заявили, что соглашение позволит укрепить положение компании на международном рынке, где главным конкурентом является американская компания Nike Inc.

“В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершила оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, направленный на продажу Reebok. В перспективе компания намерена сосредоточить свои усилия на дальнейшее укрепление лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров”, – говорится в заявлении компании.

Председатель правления Adidas Каспер Рорштед также отметил, что оба бренда смогут таким образом намного лучше проявить себя и реализовать свой потенциал.

Источник Reuters заявил, что бизнес может стоить около 1 млрд евро (1,2 млрд долларов).

Reebok принадлежит немецкой компании с 2006 года. Adidas AG отмечает, что за 15 лет им не удалось возродить бренд. Компания приобрела за 3,8 миллиарда долларов, но ее нестабильные показатели привели к неоднократным призывам инвесторов избавиться бренда.

В частности, компания сообщала, что бренд сильно пострадал от пандемии: во втором квартале 2020 выручка Reebok упала на 42%.