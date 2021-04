Про це повідомляє американський портал The Verge.

Нова версія присвячена одному з ключових персонажів кінофраншизи “Зоряні війни” – гранд-майстру Ордена джедаїв Йоді. На взуття зображена його знаменита фраза “Do or do not. There is no try” (“Роби або не роби. Не треба намагатися”).

Лінійка Stan Smith, Forever названа на честь американського тенісиста Стена Сміта, а “forever” (назавжди) означає екологічність взуття завдяки використанню тканини Primegreen. Adidas стверджує, що Primegreen на 50% складається з перероблених матеріалів.

На одному з язичків традиційний портрет тенісиста Стена Сміта замінений на зображення наставника Люка Скайуокера, а на задник завдано його тиснений портрет.

У продаж кросівки Star Wars x adidas Originals надійдуть одразу після Дня Зоряних війн – 5 травня. За інформацією Hypebae, їхня вартість складе 120 доларів (3367 грн).