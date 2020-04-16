Об этом врачи рассказали на своей странице в Facebook.

Медики опубликовали фотографии, на которой каждый из сотрудников больницы держит по коробке с кроссовками Adidas.

“Спасибо Adidas за ваше щедрое пожертвование! Наши сотрудники очень благодарны за вашу поддержку в эти времена”, — говорится в подписи к снимкам.

В комментарии изданию Patch пресс-секретарь Mount Sinai Кэти Рубенштейн сообщила, что бренд передал больнице 130 пар обуви, которые распределены между врачами, медсестрами и административными работниками больницы.

“Конечно, сотрудники отделения неотложной помощи были очень рады получить их. Они проводят большую часть своей смены на ногах и носят кроссовки каждый день. Новая пара — это отличная возможность поднять настроение и очень практично”, — сказала Рубенштейн.