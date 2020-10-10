Об этом сообщает издание Engadget.
Подошва кроссовок напечатана на 3D-принтере. В то же время текстильный верх сплетен роботом с учетом анатомии стопы конкретного бегуна.
Инновационность дизайна кроссовок состоит в том, что при их создании используется новый принцип плетения: нити размещаются в разных направлениях. Это позволяет создавать уникальную форму обуви.
В компании Adidas отмечают, что в своей работе отталкивались от того, что ступня — “чрезвычайно сложная асимметричная форма”, которая “движется по‑разному при каждом изменении обуви, которую на нее надевают”.
В течение нескольких лет компания Adidas совместно со студией цифрового дизайна Kram/Weisshaar работала над кроссовками для забегов на короткие дистанции (со скоростью от 5 м/с).
В итоге появился прототип кроссовок Futurecraft STRUNG с созданной на 3D-принтере решетчатой подошвой Adidas 4D. Каблук у модели был минимизирован, чтобы уменьшить вес обуви.
Верх кроссовок плетется роботом из нитей разной толщины и плотности (с учетом анатомии стопы бегуна).
Первые серийные кроссовки Futurecraft STRUNG планируется выпустить в конце 2021-го или в начале 2022 года.
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