Данную информацию сам дизайнер подтвердил изданию Complex.

По словам Уотерспуна, кроссовки находятся в разработке. Их сделают из экологичных материалов, дополненных вышивкой с цветочными принтами.

“Это будет огромным скачком в области устойчивого развития и сильно отличается от того, что я показывал раньше. Не могу дождаться их выпуска, это будет весело. Я вырос на игре в футбол, это была моя первая любовь, до скейтбординга. Я всегда носил Adidas, с головы до ног, я люблю Samba (модель кроссовок Adidas, — ред.)… Я начал носить Nike, когда скейтбординг вошел в мою жизнь, так что мне очень интересно покопаться в воспоминаниях и осознать, что я так же сильно люблю Adidas”, — подчеркнул дизайнер.

Ранее он намекал на коллаборацию в своем Instagram. Пост сопровождался подписью: “Удалю это через 60 секунд. Вы знаете, я едва умею хранить секреты”.

На обнародованном дизайнером фото, вероятно, были изображены принты, которые планируется нанести на новую модель кроссовок. Впоследствии пост был удален.

Шон Уотерспун — американский дизайнер, сооснователь сети винтажных магазинов Round Two. В 2017 году он победил в конкурсе Nike на лучший концепт-дизайн кроссовок Air Max.