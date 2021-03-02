Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей администрации.
Официальные лица Белого дома заявили, что введение санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом. Меры и точные сроки будут уточнены в ближайшие дни.
Эти санкции станут первыми со стороны администрации Байдена для России, и зададут тон политике американского президента в отношении Москвы в будущем. Напомним, что администрация Трампа отказалась вводить санкции против РФ из-за отравления Навального.
По словам официальных лиц, администрация Байдена стремится послать России “решительный сигнал” относительно соблюдения прав человека.
Напомним, что в прошлом году Евросоюз ввел санкции против РФ из-за отравления Алексея Навального.
Санции США коснутся как физических, так и юридических лиц.
- 23 января по всей России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны более трех тысяч человек. 31 января в Москве на акции протеста задержали жену оппозиционера Алексея Навального – Юлию. Всего в 82-х городах задержали 3013 человек.
- 2 февраля суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу “Ив Роше” (за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев)).
- Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни анонсировал рассмотрение Сенатом вопроса введения санкций против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
- Российская Федерация объявила дипломатов из Швеции, Польши и Германии persona non grata и предписала им покинуть страну. Дипломаты принимали участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
- Российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 годам, доставили в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области РФ, где он будет отбывать приговор. Его поместили на карантин.