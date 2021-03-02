Администрация президента Джо Байдена на этой неделе готовится ввести санкции в отношении России в связи с отравлением и тюремным заключением лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей администрации.

Официальные лица Белого дома заявили, что введение санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом. Меры и точные сроки будут уточнены в ближайшие дни.

Эти санкции станут первыми со стороны администрации Байдена для России, и зададут тон политике американского президента в отношении Москвы в будущем. Напомним, что администрация Трампа отказалась вводить санкции против РФ из-за отравления Навального.

По словам официальных лиц, администрация Байдена стремится послать России “решительный сигнал” относительно соблюдения прав человека.

Напомним, что в прошлом году Евросоюз ввел санкции против РФ из-за отравления Алексея Навального.

Санции США коснутся как физических, так и юридических лиц.