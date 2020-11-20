Западные дипломаты ожидают, что избранный президент США Джо Байден в ближайшее время осуществит анализ эффективности действующих санкций против России и может их усилить.

Об этом сообщает издание Voice of America.

Целью такого пересмотра может быть корректировка антироссийских санкций, чтобы усилить их непосредственное влияние на РФ.

Западный дипломат в Вашингтоне на условиях анонимности сообщил изданию, что команда Байдена хочет, чтобы санкции “кусались больнее”.

Другие западные дипломаты заявляют, что после бесед с советниками Байдена по вопросам внешней политики, а также после изучения комментариев, сделанных в ходе избирательной кампании, у них сложилось впечатление, что администрация Байдена попытается предложить более всестороннюю и последовательную стратегию в отношении России. Она будет включать меры в сферах военной, экономической, энергетической, дипломатической и коммуникационной политики.

Вопрос санкций может стать одной из первых инициатив новой администрации после ожидаемой передачи власти действующим президентом Дональдом Трампом в январе 2021 года. Дипломаты ожидают, что больше внимания будет уделяться противодействию спонсируемым Кремлем кампаниям дезинформации и политического влияния.

Также ожидается, что будет сделан больший акцент на донесении информации к русскому народу и преодолении контроля за информацией внутри РФ со стороны Кремля. Администрация США может предложить субсидированные программы обучения за рубежом для российской молодежи.

Европейские дипломаты говорят, что администрация Байдена, вероятно, будет призывать союзников избегать расширения экономических связей с Россией (поскольку это может привести к снижению экономического влияния и политического символизма санкций).

Как отмечает издание, это наводит на мысль о том, что администрация нового президента США отнесется к проекту газопровода “Северный поток – 2” столь же критически, как и Белый дом Дональда Трампа. Критики заявляют, что газопровод сделает Европу более зависимой от Кремля с точки зрения энергетических потребностей и может использоваться как инструмент политического шантажа.

Эксперты по внешней политике, которые могут получить должности в новой администрации США, ранее изложили свое видение в статьях и на мероприятиях, организованных аналитическими центрами.

Например, Майкл Карпентер, советник Байдена по внешней политике и бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, еще в 2018 году писал в журнале The American Interest, что санкции не смогли убедить Кремль изменить свою внешнюю политику.

“Россия продолжает вести жестокую войну на востоке Украины. Она продолжает свою военную кампанию по уничтожению оппозиции к режиму Асада в Сирии. И она продолжает подрывать западные демократии с помощью кибератак, дезинформации и “темных денег” (англ. dark money, – ред.). Ни на одном из этих направлений Кремль не стремится уменьшить свои амбиции или смягчить свое поведение”, – подчеркивал Карпентер. “Чтобы санкции против России сработали, США и их союзникам нужно отказаться от символических жестов и ввести более жесткие санкции, которые будут иметь незамедлительное экономическое влияние”, – отмечал он.

Карпентер, в частности, заявлял, что выступает за санкции против российских банков. По его словам, ограничительные меры могут быть со временем распространены с небольших банков на более крупные, чтобы оказать давление на Кремль.

Указывая на агрессию РФ в Украине и вмешательство Кремля в западные выборы, Карпентер говорил, что санкции не следует применять как ответ на каждое нарушение международных норм со стороны Москвы. Он выступал за более целевые санкции и четкий механизм их смягчения в случае, если поведение РФ изменится.

За пересмотр санкций против РФ выступала и Виктория Нуланд – эксперт по внешней политике, бывший помощник госсекретаря США, которая, как считается, может получить должность в администрации Байдена.

“Санкции США и их союзников, хотя поначалу были болезненными, стали слабыми и несостоятельными из-за чрезмерного использования, и больше не производят впечатления на Кремль”, – написала она в июле в журнале Foreign Affairs.

По мнению Нуланд, США “должны возглавить кампанию по укреплению демократических обществ против попыток России вмешаться в свободные выборы, распространять дезинформацию, разжигать общественное напряжение и проводить кампании политического влияния”.

“Если Россия будет продолжать свое поведение без изменений, следует усилить санкции и другие формы политического, экономического и военного давления”, – подчеркивала Нуланд.

Как известно, хотя Кремль преднамеренно умаляет значение санкций, он параллельно выступает против них и настаивает на том, что их следует отменить. Как отмечает Voice of America, таким образом Россия, вероятно, рассчитывает убедить западные правительства отказаться от санкций на том основании, что они неэффективны.