Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

“Чем больше вакцинировано людей, независимо от того, есть у них документы или нет, тем в большей безопасности мы как страна, и это, безусловно, мнение президента”, – сказал Псаки.

К примеры, некоторые нелегальные мигранты, которые сейчас находятся в пограничных пунктах, уже получили вакцины от коронавируса.

Но представители Республиканской партии против такой инициативы президента Байдена.

“План президента Байдена вакцинировать нелегальных иммигрантов раньше американцев, которым в настоящее время отказывают в вакцине от COVID-19, – это пощечина миллионам трудолюбивых семей, которые месяцами ждали вакцину”, – сказал Стив Скализ, представитель республиканцев.

Член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортез обвинила губернатора Небраски Пита Рикеттса, республиканца, в расизме, после того, как он заявил, что рабочие мясокомбинатов, без документов, не будут включены в план распределения вакцины в его штате.

Imagine being so racist that you go out of your way to ensure that the people who prepare *your* food are unvaccinated. https://t.co/QtWoJ6XG72

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 5, 2021