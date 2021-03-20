Об этом сообщает американский телеканал CNN.
На этой неделе Байден назвал российского президента Владимира Путина “убийцей”.
Некоторые советники Байдена были удивлены таким высказыванием президента. Они ожидали жесткого ответа со стороны России. В итоге Кремль принял решение отозвать своего посла впервые за более чем за 20 лет. Путин лишь пожелал Байдену “крепкого здоровья” и предложил провести дебаты в режиме онлайн.
Позже в Белом доме заявили, что Байден назвал Путина “убийцей” и не сожалеет об этом.
“Его ответ задал тон администрации Байдена, которая выбрала путь жесткой риторики против России, направленной на восстановление силы и морального авторитета США при демонстративном противодействии лидерам, которые скатились к авторитаризму”, – сказано в материале.
Через два дня представители администрации Байдена вступили в открытую перепалку с китайскими коллегами в зале отеля Captain Cook на Аляске. Там состоялись первые официальные переговоры США и Китая.
Госсекретарь Энтони Блинкен сказал на встрече с представителями Китая, что “ставить против Америки – не лучший вариант”.
Оба события дали понять Пекину и Москве, что американцы скептически настроены для построения хороших отношений.
На данный момент в администрации Байдена работают над завершением пакета санкций, чтобы наказать Россию за ее попытки вмешаться в выборы в США, ее роль в массовом взломе SolarWinds и выплату денег военным в Афганистане за убийства американских солдат. Пакет санкций будет обнародован на следующей неделе.
При этом, в Белом доме опасаются, что санкций против РФ может быть недостаточно.
“Но санкции против режима Путина практически не повлияли на его поведение”, – отметили в материале.
В США рассматривают возможность использования “кибервозможностей” для “нанесения ответных ударов”. Возможно, это будет публикация “потенциально неприятной информации” о российских лидерах.
Как будет вести себя администрация Байдена в отношении Китая – пока что неясно. Вариант с введением санкций вряд ли будет эффективным. Потому Белый дом продолжает изучать способы противодействия растущим технологическим преимуществам Китая путем изменения промышленной политики США. Еще один из способов – противостоять китайской агрессии в Азии, привлекая новых союзников в регионе.
В отношениях с Китаем и Россией США сделали акцент на “критике антидемократического поведения” стран.
Обе ситуации продемонстрировали желание администрации Байдена показать, что их стратегия поведения абсолютно отличается от той, которая была при 45-м президенте США Дональде Трампе. Трамп пытался “льстить и Путину, и президенту Китая Си Цзиньпину” и “закрывал глаза на нарушение прав человека в РФ и Китае”.
“Важнее всего, то, что президент Байден говорил, что нам нужно отстаивать демократию, мы собираемся конкурировать с этими авторитарными странами. На этой неделе вы видели первый и второй раунды с участием россиян и китайцев. США защищают себя после четырех лет бездействия”, – сказал Николас Бернс, бывший посол США и высокопоставленный чиновник Госдепартамента.
- 17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российский лидер Владимир Путин должен “поплатиться” за вмешательство в выборы. На вопрос, считает Байден Путина убийцей, тот ответил утвердительно.
- 18 марта президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее интервью президента США Джо Байдена, в котором тот сделал несколько высказываний в адрес российского коллеги.