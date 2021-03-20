Администрация президента США Джо Байдена перешла к жесткой риторике и решительным шагам в отношении Китая и России как главных геополитических оппонентов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На этой неделе Байден назвал российского президента Владимира Путина “убийцей”.

Некоторые советники Байдена были удивлены таким высказыванием президента. Они ожидали жесткого ответа со стороны России. В итоге Кремль принял решение отозвать своего посла впервые за более чем за 20 лет. Путин лишь пожелал Байдену “крепкого здоровья” и предложил провести дебаты в режиме онлайн.

Позже в Белом доме заявили, что Байден назвал Путина “убийцей” и не сожалеет об этом.

“Его ответ задал тон администрации Байдена, которая выбрала путь жесткой риторики против России, направленной на восстановление силы и морального авторитета США при демонстративном противодействии лидерам, которые скатились к авторитаризму”, – сказано в материале.

Через два дня представители администрации Байдена вступили в открытую перепалку с китайскими коллегами в зале отеля Captain Cook на Аляске. Там состоялись первые официальные переговоры США и Китая.

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал на встрече с представителями Китая, что “ставить против Америки – не лучший вариант”.

Оба события дали понять Пекину и Москве, что американцы скептически настроены для построения хороших отношений.

На данный момент в администрации Байдена работают над завершением пакета санкций, чтобы наказать Россию за ее попытки вмешаться в выборы в США, ее роль в массовом взломе SolarWinds и выплату денег военным в Афганистане за убийства американских солдат. Пакет санкций будет обнародован на следующей неделе.

При этом, в Белом доме опасаются, что санкций против РФ может быть недостаточно.

“Но санкции против режима Путина практически не повлияли на его поведение”, – отметили в материале.

В США рассматривают возможность использования “кибервозможностей” для “нанесения ответных ударов”. Возможно, это будет публикация “потенциально неприятной информации” о российских лидерах.

Как будет вести себя администрация Байдена в отношении Китая – пока что неясно. Вариант с введением санкций вряд ли будет эффективным. Потому Белый дом продолжает изучать способы противодействия растущим технологическим преимуществам Китая путем изменения промышленной политики США. Еще один из способов – противостоять китайской агрессии в Азии, привлекая новых союзников в регионе.

В отношениях с Китаем и Россией США сделали акцент на “критике антидемократического поведения” стран.

Обе ситуации продемонстрировали желание администрации Байдена показать, что их стратегия поведения абсолютно отличается от той, которая была при 45-м президенте США Дональде Трампе. Трамп пытался “льстить и Путину, и президенту Китая Си Цзиньпину” и “закрывал глаза на нарушение прав человека в РФ и Китае”.

“Важнее всего, то, что президент Байден говорил, что нам нужно отстаивать демократию, мы собираемся конкурировать с этими авторитарными странами. На этой неделе вы видели первый и второй раунды с участием россиян и китайцев. США защищают себя после четырех лет бездействия”, – сказал Николас Бернс, бывший посол США и высокопоставленный чиновник Госдепартамента.