В администрации президента США Джо Байдена обнародовали план по проведению налоговой реформы. Один из пунктов - пересмотр корпоративного налогового кодекса. Увеличив налоги для корпоративных клиентов администрация планирует привлечь порядка 2,5 триллиона долларов за 15 лет.

Об этом сообщает The New York Times.

Предложения Байдена предусматривают, что крупные компании будут платить более высокие налоги. Если план одобрят, то он принесет 2,5 триллиона долларов дохода за 15 лет.

Байден ранее говорил о том, что крупные компании, в том числе Amazon, используют различные лазейки, чтобы не платить “ни цента федерального подоходного налога”. В ответ глава Amazon Джефф Безос заявил, что выступает за повышение ставки корпоративного налога в рамках плана по модернизации инфраструктуры, но поддержал все предложения Байдена.

В частности, это удастся сделать за счет того, что из налогового кодекса уберут положения, которые позволяют крупным компаниям снижать или аннулировать свои налоговые обязательства, часто за счет вывода прибыли за границу.

Также в плане Байдена – усилия по борьбе с изменением климата. К примеру, предлагается заменить субсидии на ископаемое топливо налоговыми льготами, которые способствуют производству чистой энергии.

Некоторые корпорации выразили готовность платить больше налогов. Но в основном, владельцы крупных компаний против.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что этот план положит конец глобальной “гонке на дно” корпоративного налогообложения, которая, по ее словам, была разрушительной для американской экономики и ее работников.

“Наши налоговые поступления уже находятся на самом низком уровне за многие годы. Если они продолжат падать ниже, у нас будет меньше денег для инвестирования в дороги, мосты, Интернет и так далее”, – сказала министр.

План администрации Байдена предусматривает повышение ставки корпоративного налога с 21 %до 28 %. В Белом доме заявили, что повышение приведет к более близкому соответствию ставки корпоративного налога в Америке с другими странами с развитой экономикой и уменьшит неравенство. Налоговую ставку существенно снизил президент Дональд Трамп. До этого, в 2017 году, она составляла 35%.