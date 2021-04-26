Адміністрація президента США Джо Байдена має намір поділитися вакциною проти коронавірусу з іншими країнами. Йдеться про розподіл 60 млн доз вакцини від AstraZeneca.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Таке оголошення було зроблено офіційними особами США після того, як президент Байден поговорив з прем’єр-міністром Індії Нарендра Моді. Згідно з заявою Білого дому, країни взяли зобов’язання “тісно співпрацювати в боротьбі з COVID-19”.

Як стало відомо, адміністрація Байдена має намір поділитися з іншими країни, зокрема, Індією, вакциною проти коронавірусу від виробника AstraZeneca.

Препарат AstraZeneca виробляється в США на заводі в Балтіморі, який належить Emergent BioSolutions. На цьому заводі виробництво вакцин зупинено після того, як стало відомо, що там помилково зіпсували 15 млн доз.

Крім цього, вакцина AstraZeneca не отримала дозволу на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Адміністрація не уточнює, з якими країнами планує ділитися. Речниця Білого дома Джен Псакі попередила, перші 10 млн доз можуть бути передані “найближчими тижнями”, якщо Управління з продовольства і медикаментів США визначить, що вакцина відповідає критеріям. Ще 50 мільйонів доз знаходяться на різних стадіях виробництва.

“Прямо зараз у нас немає доступних доз AstraZeneca”, — сказала Псакі.

Зауважимо, ЄС поки не розглядає можливість жертвувати вакцини проти коронавірусу біднішим країнам.

Раніше повідомлялося, що у світі було зроблено мільярд щеплень проти коронавірусу COVID-19. Приблизно така ж кількість людей вже отримала хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Зокрема, понад 200 млн щеплень зробили в США.

Найпопулярніша у світі вакцина – AstraZeneca (використовують у 135 країнах). Вакцини компаній Рfizer та BioNTech – у 89 країнах. Вакцину Moderna – в 37 країнах. Китайську Sinopharm – в 33 країнах. Російську Sputnik V – у 28 країнах. Китайську Sinovac – у 23 країнах.

Водночас активних випадків захворювання на коронавірус наразі понад 19 млн, 100 тисяч осіб у важкому або критичному стані.

Загальна кількість хворих у світі від початку пандемії перевищила 147 мільйонів. Загальна кількість смертей серед тих, хто захворів на коронавірус, — понад 3 мільйони.