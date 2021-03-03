Представители администрации американского президента Джо Байдена раскритиковали бездействие его предшественника Дональда Трампа в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Это касается санкций в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, вероятного заказчика убийства.

Об этом сообщает американский телеканал СNN.

Администрация Байдена на прошлой неделе опубликовала отчет, согласно которому принца (MBS) называют заказчиком убийства обозревателя американского издания Washington Post Джамаля Хашогги. Журналист был убит и, предположительно, расчленен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.

При правлении Трампа в отношении MBS не было введено никаких ограничений. Но в прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об ограничениях на выдачу виз, затронувших 76 граждан Саудовской Аравии, которые, как считается, причастны к преследованию активистов и журналистов. Представитель Госдепартамента не объявлял о каких-либо ограничениях, касающихся непосредственно наследного принца.

В ходе избирательной кампании Байден называл смерть Хашогги “откровенным убийством”. Он говорил о том, что журналиста “зарезали”, и призывал к “последствиям”. Также Байден призывал Саудовскую Аравию к “ответственности”, заявил, что его администрация “пересмотрит отношения с королевством”. Он обещал, что накажет высшее руководство Саудовской Аравии в отличие от администрации Трампа.

Администрация Байдена прекратила военную помощь для войны в Йемене под руководством Саудовской Аравии в прошлом месяце.

Напомним, 59-летнего журналиста Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Хашогги был известным критиком правящей династии в Эр-Рияде. В сентябре 2017 года он уехал в США, где вел колонку в Washington Post. В ней он все более открыто выступал против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.