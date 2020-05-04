Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент Дональд Трамп уже давно обещал вернуть производство из-за рубежа.

Министерство торговли США совместно с другими ведомствами ищут способы подтолкнуть компании к перемещению как источников поставок, так и производства из Китая. “Мы работали над [сокращением цепочек поставок из Китая] в течение последних нескольких лет, но сейчас мы более активно развиваем эту инициативу”, – заявил Кейт Крэч, заместитель министра экономического роста, энергетики и окружающей среды в штате США.

Налоговые льготы и потенциальные субсидии являются одними из мер, которые рассматриваются для стимулирования переноса производства и поставок из Китая.

Администрация Трампа рассматривает возможность введения новых пошлин на китайские товары как способ наказать Пекин за пандемию коронавируса.

Трамп неоднократно заявлял, что он может ввести новые пошлины к уже действующим в размере 25 % (на 370 млрд долларов) на китайские товары.

Другие способы наказать Китай могут включать санкции в отношении чиновников или компаний, а также более тесные отношения с Тайванем.

В 2010 году Китай обогнал Соединенные Штаты как крупнейшую страну-производителя в мире, и, согласно данным ООН, на его долю приходилось 28 % мирового производства в 2018 году.