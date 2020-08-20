В последние два дня фотографы и обычные пользователи публикуют панические сообщения в Twitter, Reddit и на официальном форуме Photoshop о том, что с их iPhone и iPad исчезли фотографии.

Об этом сообщает издание The Verge.

Пользователи жалуются, что загрузили свежее обновление фоторедактора Lightroom для iOS и внезапно с устройства исчезли фотографии и готовые фильтры для быстрой обработки фото.

Adobe подтвердила, что их невозможно будет вернуть.

“Я общался с представителем более четырех часов за последние два дня, и буквально минуту назад они сказали мне, что проблема не исправлена, и потерянные фотографии невозможно восстановить”, – написал пользователь Reddit.

Другой пользователь пожаловался, что он потерял не только 800 фотографий, но и платные пресеты на сотни долларов.

Adobe официально подтвердила проблему и объяснила, что клиенты при обновлении Lightroom до 5.4 на iPhone и iPad “могли потерять фотографии и пресеты”, что эти файлы “не подлежат восстановлению”. Они “искренне извиняются” перед пострадавшими пользователями.

Компания уже выпустила версию 5.4.1 с исправлением ошибки, но она ничего не может сделать с утерянными данными.