Клета Митчелл, адвокат, которая помогала президенту Дональду Трампу во время телефонного разговора с чиновниками Джорджии, ушла из своей юридической фирмы.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Национальная юридическая фирма Foley & Lardner заявляла, что “обеспокоена” причастностью Митчелл к разговору Трампа с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером, и заявила, что фирма не занималась какой-либо юридической деятельностью, оспаривающей результаты выборов. Во вторник сообщили, что Митчелл больше не работает в компании.

“Клета Митчелл проинформировала руководство фирмы о своем решении выйти из Foley & Lardner. Г-жа Митчелл пришла к выводу, что ее уход отвечал интересам фирмы, а также ее личным интересам”, – заявил представитель фирмы Дэн Фаррелл.

Митчелл в своем письме для клиентов сообщила, что проработала в фирме почти 20 лет. Она заявила о “масштабной кампании давления, развернутой за последние несколько дней левыми группами” против нее, фирмы и ее клиентов.

“Из-за все более наглых нападок на консерваторов и, особенно, на всех, кто поддерживает президента Трампа и хочет ему помочь, я понимаю, что крупная национальная юридическая фирма больше не является подходящей платформой для меня или моей юридической практики”, – написала Митчелл.

Во время телефонного разговора Трампа с госсекретарем Джорджии Клета Митчелл несколько раз говорила о судебном иске, который Трамп подал для отмены сертификации результатов выборов в штате. Адвокат штата сказал ей, что информация, которой она располагала, была неточной.

Юридические фирмы, которые часто гордятся тем, что представляют непопулярные позиции, редко реагируют на политический дискурс. Но звонок Трампа официальным лицам Джорджии и его настойчивые попытки изменить результаты выборов были восприняты юридическим сообществом как экстраординарные и во многих случаях выходящие за рамки этического и демократического порядка.