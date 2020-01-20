Соответствующая информация размещена на сайте Государственного бюро расследований.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 20 января, и.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором заявила о назначении своих заместителей, не назвав их имена.

Спустя несколько часов после публикации видеобращения начальницы ГБР в разделе “Руководство” появилась краткая информация о ее новых заместителях.

Первым заместителем был назначен 44-летний Александр Петрович Бабиков.

Сообщается, что Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “Правоведение”, в 2019 году получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Имеет опыт работы в Кировоградской (14 лет) и Харьковской (6 лет) прокуратурах. В течение 2016-17 годов работал в Генеральной прокуратуре Украины.

Как сообщалось ранее, по информации адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, с 2017 по 2019 годы Бабиков представлял в судах интересы сбежавшего президента Украины Виктора Януковича.

“Защита Януковича осуществлялась Александром Бабиковым по меньшей мере с 2017-го по 2019-й год. Бабиков защищал интересы Виктора Федеровича в качестве подозреваемого на предварительном расследовании, принимал участие в судебных заседаниях, предоставлял документы, подтверждающие полномочия, составлял и предоставлял процессуальные документы. В каких нормально обосновывал свое и других адвокатов право действовать в интересах Януковича и защищать его права”, — написала Закревская.

Также адвокат отметила, что конкурсная комиссия, членами которой, как сообщалось ранее, были привлеченные иностранных эксперты, не выявила у Бабикова конфликта интересов, поскольку он не осуществлял защиту экс-президента, а только “ознакомился с делом и процессуальными документами, которые он подавал в интересах не своего клиента Януковича”.

Стоит отметить, что в своем видеообращении Венедиктова назвала информацию о возможном назначении заместителем главы ГБР Александра Бабикова — адвоката сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича — “манипуляцией” и “спланированной акцией”, направленной на дискредитацию ведомства.

“Насчет манипуляций “адвокат Януковича, заместитель главы ГБР будет расследовать дела Майдана”: я неоднократно подчеркивала и повторю еще раз, чтобы общественность была уверена в непредвзятости. Подразделение по делам Майдана подчинено лично директору ГБР, чьи обязанности на сегодняшний день исполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры по недопущению конфликта интересов”, — сказала она.

Из декларации Бабикова за 2019 год следует, что он женат и воспитывает троих детей. Ему принадлежит автомобиль Peugeot 2011 года выпуска.

Также семья владеет 4 земельными участками в Кировоградской области: на 50 тысяч м2 (записан на Александра Бабикова), на 57,9 тысяч м2, на 652 м2 и 1454 м2 (записаны на супругу). Помимо этого, в собственности семьи находится жилой дом на 195 м2 в Кропивницком, две квартиры в Кировоградской области (43 м2 и 82 м2), а также квартира в Харькове на 144 м2. При этом в Киеве семья Бабикова разместилась в арендованной квартире, стоимость которой не указана.

Из декларации следует, что семья Бабикова хранит наличными более 250 тысяч гривен, 17 тысяч долларов и средства в евро, сумма которых не указана.

Заместителем Венедиктовой стал Соколов Александр Владимирович.

О нем сообщается, что в 2001-2006 годах был курсантом Института подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. С 2006 до 2010 работал в СБУ в Харьковской области. После — год в Государственной налоговой службе в Запорожской области и полгода — в Харьковской области.

В 2012-2014 годах — в Министерстве внутренних дел, должность не указана. До назначения в ГБР работал в СБУ Харьковской области.

Из его декларации за 2018 год следует, что ему принадлежит только легковой автомобиль Mersedes 1992 года выпуска и мотоцикл Honda.

Доходы Соколова по основному месту работы — СБУ Харьковской области — составили 116 тысяч гривен, также была получена премия в размере 5 тысяч гривен. Декларация за 2019 год отсутствует.