Александр Бабиков, защищавший в судах интересы экс-президента Виктора Януковича, знал, что получит должность замглавы Госбюро расследований, до конкурса на должность.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова.

“Адвокат Януковича Бабиков знал о том, что станет заместителем ГБР еще до объявления конкурса, или очередной развод от “слуг”, — написала Устинова.

В подтверждение своих слов нардеп предоставила документ о том, что Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность за день до того, как был официально объявлен конкурс на должности первого заместителя и заместителей и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой.

“То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс был вообще объявлен, хотя по закону “Об адвокатуре и адвокатской деятельности” должен это сделать в 3-дневный срок после вступления в должность. Но как видите, был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности! Пожалуй чисто “случайно”, с надеждой на будущее. И пусть после этого нам снова рассказывают, что конкурс за 3 дня в новогодние праздники был проведен не под адвоката Януковича”, — подчеркнула Устинова.

Помимо этого, нардеп уличила Госбюро расследований во лжи, обратив внимание на несостывку в датах начала проведения конкурса.

“Ложь ГБР, руководство которого начало делать вид, что конкурс объявили именно 28 декабря а не 29, хотя это противоречит их же официальному документу”, — написала она.

Отметим, на данный момент публикация о старте конкурса на сайте ГБР отсутствует.

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) объявили конкурс на должности троих заместителей исполняющей обязанности директора ведомства Ирины Венедиктовой.

В политической партии “Голос” заявляли, что считают фейковым конкурс на должности заместителей исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований. В частности, из-за ограниченного 2 сутками срока подачи документов.

Накануне назначения первого заместителя и заместителя и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой появилась информация о том, что на одну из этих должностей может быть назначен адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков. Фракции партий “Голос” и “Европейская солидарность” призвали коллег по парламенту совместно отреагировать на эту информацию.