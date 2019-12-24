Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош заявил, что в момент закладки взрывчатки и подрыва автомобиля журналиста Юлия была дома с сыном.

Об этом он заявил во время заседания Апелляционного суда города Киева, сообщает корреспондент #Букв.

Адвокат отметил, что 18 июля 2016 года Кузьменко вернулась из Одесской области в Киев. В Одессе она была на отдыхе.

Ночью Кузьменко вместе со своим бывшим мужем поехала в аэропорт встречать сына, который вместе с ее родителями отдыхал в Турции. Самолет прибыл в 2 часа ночи 19 июля. В 5 часов утра семья вернулась домой: в свою квартиру на улице Урловской в Киеве, и они весь день отдыхали.

Утром 20 июля она находилась дома и проводила время с сыном, потому что муж был на работе. Добош подчеркнул, что это все может подтвердить муж.

Кроме того, бывший муж Юлии Кузьменко – Дмитрий Кузьменко рассказал, что был женат на Юлии с 2004 по 2017 год. По его словам, за это время не было ни одного момента, когда он не знал, где она находится.

Он подтвердил, что накануне убийства Шеремета они встречали своего сына, который впервые отдыхал. Также Дмитрий добавил, что в то время у Юлии были проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать дом.

Сегодня Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на арест Юлии Кузьменко.

Напомним, сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.