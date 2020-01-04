Адвокат Влад Добош заявил, что знает, кто давил на суд в деле об убийстве Павла Шеремета, чтобы "арестовали волонтеров", и пообещал назвать их фамилии.

Об этом она написал в Facebook.

Добош написал, что “доказательства” следствия – косвенные, поскольку следователям необходимо было предоставить результат своему руководству в кратчайшие сроки, ведь “так сказал Президент”.

Он напомнил, что телефоны Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко прослушивали, а когда в разговорах услышали то, что хотели – устроили обыски и публичные аресты.

“Но просто задержать и закрыть сложно, “пипл” не поймет. Потому сделали брифинг, который развалился на протяжении нескольких дней. В дополнение, чтобы выглядеть красиво, нарисовали под них, Юлю, Андрея и Яну, так называемую “экспертизу” походки… Потом нарисовали им подозрение и задержали”, – напомнил адвокат.

По его словам, некие лица осуществляли прямое незаконное влияние на Печерский суд столицы, Киевский апелляционный суд, в результате чего Кузьменко и Антоненко отправили под стражу.

“Сегодня мне, в конце концов, очень хорошие люди раскрыли всех “решальщиков” посредников и “конечных бенефициаров” этого брутального действия. В ближайшее время я публично раскрою фамилии тех, кто влиял на суд, кто в суде был посредником… Я сделаю это так, чтобы обязательно наступила юридическая, политическая, моральная ответственность”, – резюмировал Добош.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.