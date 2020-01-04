Об этом она написал в Facebook.
Добош написал, что “доказательства” следствия – косвенные, поскольку следователям необходимо было предоставить результат своему руководству в кратчайшие сроки, ведь “так сказал Президент”.
Он напомнил, что телефоны Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко прослушивали, а когда в разговорах услышали то, что хотели – устроили обыски и публичные аресты.
“Но просто задержать и закрыть сложно, “пипл” не поймет. Потому сделали брифинг, который развалился на протяжении нескольких дней. В дополнение, чтобы выглядеть красиво, нарисовали под них, Юлю, Андрея и Яну, так называемую “экспертизу” походки… Потом нарисовали им подозрение и задержали”, – напомнил адвокат.
По его словам, некие лица осуществляли прямое незаконное влияние на Печерский суд столицы, Киевский апелляционный суд, в результате чего Кузьменко и Антоненко отправили под стражу.
“Сегодня мне, в конце концов, очень хорошие люди раскрыли всех “решальщиков” посредников и “конечных бенефициаров” этого брутального действия. В ближайшее время я публично раскрою фамилии тех, кто влиял на суд, кто в суде был посредником… Я сделаю это так, чтобы обязательно наступила юридическая, политическая, моральная ответственность”, – резюмировал Добош.
Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях.
- Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.