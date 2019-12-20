Защита медика и волонтера Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, требует проведение следственного эксперимента, допросов и других следственных действий, что подтвердит позицию о готовности Кузьменко сотрудничать со следствием.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Владислав Добош.

“Я хочу подчеркнуть, чтобы избежать так называемых объяснений следователей о рисках, требую следователя из группы следователей, чтобы вручить ему ходатайство о проведении следственного эксперимента, допросов и других следственных действий, что подтвердит нашу позицию о готовности Юлии Кузьменко сотрудничать со следствием и подтвердит ее алиби и снимет любые подозрения о рисках укрытия, уничтожения или сокрытия доказательств”, – говорится в сообщении.

Добош подчеркнул, что ходатайство уже готовы.

“Так что, генерал Коваль, давайте команду или приезжайте лично. Мы хотим следственных действий немедленно! А прокуроры, решайте вопрос об изменении меры пресечения! Ходатайство готовы и ждут!” – добавил он.

Напомним, Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Александра Шеремета Юлии Кузьменко из-за неявки прокуроров. Защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что не покинет зал суда, пока не рассмотрят дело по сути.

Накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.

Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.