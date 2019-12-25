Адвокат Маси Найем из юридического объединения "Миллер" заявил, что защита подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко-Riffmaster не поддерживает версию его алиби, которая была обнародована другом Алексеем Ермиловым.

Об этом Найем написал на своей странице в Facebook.

Адвокат напомнил, что сразу после задержания Андрея Антоненко эта версия звучала так:

“С 18:00 19 июля 2016 года Андрей Антоненко находился вместе со мной в пригороде Киева, в Ворзеле. Это была дружеская встреча. Накануне мы встретились на спортивной площадке и я предложил его угостить настойкой, пожарить мясо за городом, попить пива. В Киев мы возвращались утром 20 июля, было около девятого утра. По-моему, я тогда прочитал в новостях, что погиб Шеремет, и сказал это вслух Андрею”, – рассказал Ермилов”.

“По моей информации, господин Ермилов ошибается. Потому что 19 июля 2016 года Андрей находился дома на Старовокзальной и это подтверждает не только его жена, но и данные с аккаунтов Google и Facebook, а также люди, с которыми он встречался и переписывался”, – сказал Маси Найем.

Стоит отметить, что Маси Найем и адвокаты из его объединения “Миллер” не защищают подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.