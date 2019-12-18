Сегодня Константин Татарченко, адвокат военного и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), подал апелляцию на решение Печерского суда Киева об аресте его подзащитного.

Об этом Татарченко написал в Facebook.

“Апелляционная жалоба на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева относительно ареста Антоненко Андрея зарегистрирована. Апелляционный процесс по пересмотру решения судьи Вовка С.В. начался”, – отметил адвокат.

Напомним, что Печерский суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.