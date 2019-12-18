Об этом Татарченко написал в Facebook.
“Апелляционная жалоба на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева относительно ареста Антоненко Андрея зарегистрирована. Апелляционный процесс по пересмотру решения судьи Вовка С.В. начался”, – отметил адвокат.
Напомним, что Печерский суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях.
- Адвокат Константин Татарченко, который защищает права подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко назвал имя прокурора, который подписал подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения Антоненко. #Буквы собрали информацию о прокуроре.