Адвокат пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань подал иск на временно исполняющую обязанности председателя Государственного бюро расследования Ирину Венедиктову с целью опровержения недостоверной информации относительно неявки Петра Порошенко на допросы в ГБР в качестве свидетеля.

Об этом Головань написал на своей странице в Facebook.

Так, в недавнем интервью “Левому берегу” Ирина Венедиктова рассказала, как в бюро продвигаются дела в отношении Петра Порошенко и сообщила о его многочисленных неявках на допросы в качестве свидетеля.

В свою очередь, адвокат Петра Порошенко назвал эту информацию неправдивой и подал соответствующий иск с требованием опровергнуть информацию.

“Под руководством госпожи Венедиктовой и дальше будет продолжаться печерская афера Трубы, хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы. Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает распространять ложь о якобы многочисленных неявках Петра Порошенко на допросы как свидетеля и госпожа Венедиктова”, – написал Головань.