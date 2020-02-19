Об этом Головань написал на своей странице в Facebook.
Так, в недавнем интервью “Левому берегу” Ирина Венедиктова рассказала, как в бюро продвигаются дела в отношении Петра Порошенко и сообщила о его многочисленных неявках на допросы в качестве свидетеля.
В свою очередь, адвокат Петра Порошенко назвал эту информацию неправдивой и подал соответствующий иск с требованием опровергнуть информацию.
“Под руководством госпожи Венедиктовой и дальше будет продолжаться печерская афера Трубы, хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы. Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает распространять ложь о якобы многочисленных неявках Петра Порошенко на допросы как свидетеля и госпожа Венедиктова”, – написал Головань.
- В январе в Государственном бюро расследований заявляли, что готовятся к принудительному приводу пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.
- Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований вызвало на очередные допросы пятого Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств.
- В партии “Европейская Солидарность” заявили, что Офис президента Владимира Зеленского и Государственное бюро расследований следят за Петром Порошенко и график допросов подгоняют под график международных визитов.