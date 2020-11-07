Рекламу сигар вставили посредине ролика.

Новое видео Джулиани вышло в пятницу. Во время ролика Джулиани нервно стучал по столу пальцами, испачканными чернилами, говорил о фальсифицированных результатах выборов, но главное – рекламировал покупку сигар по акционной цене.

“На этих выборах победил Дональд Трамп”, – уверенно заявил Джулиани, читая текст с листа. Он показал некий документ, якобы подтверждающий, что подсчет голосов в колеблющихся штатах свидетельствует о лидерстве Трампа.

Также интересно, что на видео Джулиани раскритиковал работу телеканала Fox News, который всегда поддерживал Республиканскую партию и президентство Дональда Трампа.

После этого была реклама сигар. На видео Джулиани с удовольствием втягивает табачный дым и предлагает воспользоваться специальным промокодом, чтобы получить скидку 20% на такие же сигары, как у него.

Вибори виборами, а рекламна інтеграція за розкладом! Адвокат Трампа Джуліані посеред ролика, присвяченого підрахунку голосів після президентських виборів «Виборча крадіжка століття», прорекламував сигари. pic.twitter.com/tMUzTusjSb — Букви (@Bykvu) November 7, 2020

К слову, Трамп уже заявил о том, что выиграл на выборах.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал американцев, которые проголосовали на выборах, дождаться окончания результатов выборов, потому что голос каждого гражданина должен быть услышан.

Победитель выборов еще не объявлен, подсчеты продолжаются в 6 штатах.