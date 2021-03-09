Об этом он написал в своем Facebook.
Головань назвал информацию о вызове Порошенко на допрос “информационным фейком”.
“Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте. Поэтому я обращаюсь к Службе безопасности с требованием опровергнуть эту дезинформацию, а в СМИ – ее распространять” , – отметил адвокат.
Напомним, во вторник, 9 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) провела допрос нардепа “Оппозиционные платформы – За життя” Виктора Медведчука.
Ранее СМИ сообщали, что пятого президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по этому же поводу дважды, однако он так и не пришел в спецслужбу.
Как сообщалось, ранее издание Цензор.НЕТ опубликовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса главы политсовета “ОПЗЖ” Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, обсуждающих широкий круг вопросов: поставки электроэнергии в Крым, обмен пленными на Донбассе и тому подобное. Разговор якобы датируется 2014 годом. Во время записи Медведчук неоднократно упоминает пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко.
- Бывший руководитель главного департамента информационной политики Администрации Президента, депутат Киевского областного совета из фракции “ЕС” Владимир Горковенко убежден, что опубликованные накануне “пленки Медведчука-Суркова” были сфальсифицированы для дискредитации Петра Порошенко, однако результатом может быть обострение в отношениях с Германией.
- Партия “Европейская Солидарность” заявила, что к утечке “пленок Медведчука-Суркова” причастен заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.