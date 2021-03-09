Адвокат Игорь Головань требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове своего клиента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко на допрос.

Об этом он написал в своем Facebook.

Головань назвал информацию о вызове Порошенко на допрос “информационным фейком”.

“Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте. Поэтому я обращаюсь к Службе безопасности с требованием опровергнуть эту дезинформацию, а в СМИ – ее распространять” , – отметил адвокат.

Напомним, во вторник, 9 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) провела допрос нардепа “Оппозиционные платформы – За життя” Виктора Медведчука.

Ранее СМИ сообщали, что пятого президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по этому же поводу дважды, однако он так и не пришел в спецслужбу.

Как сообщалось, ранее издание Цензор.НЕТ опубликовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса главы политсовета “ОПЗЖ” Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, обсуждающих широкий круг вопросов: поставки электроэнергии в Крым, обмен пленными на Донбассе и тому подобное. Разговор якобы датируется 2014 годом. Во время записи Медведчук неоднократно упоминает пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко.