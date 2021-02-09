Адвокаты Трампа заявили, что он не подстрекал к мятежу при штурме Капитолия фразой «драться, как в аду»

Адвокаты Дональда Трампа по делу об импичменте заявили, что возложение на бывшего президента ответственности за смертоносную атаку на Капитолий 6 января было не чем иным, как "политическим театром" и что Трамп не призывал в соцсетях к мятежу.

Об этом пишет The New York Times.

В 78-страничной записке, представленной в Сенат накануне суда, адвокаты утверждали, что Трамп “никого не направлял к совершению незаконных действий” и не в ответе за действия тех, кого сторона обвинения назвала “небольшой группой преступников”. Они заявили, что слова бывшего президента о сфальсифицированных выборах, которые были сказаны на митинге у Белого дома перед штурмом Капитолия, были защищены первой поправкой.

Они также заявили, что Сенат не обладает юрисдикцией судить бывшего президента.

В свою очередь, менеджеры по импичменту от Демократической партии из Палаты представителей назвали попытку адвокатов снять с себя обвинения полностью необоснованными и заявили, что Конституция дает им четкую юрисдикцию для продолжения дела.

Также команда Трампа утверждает, что в случае со штурмом Капитолия 6 января обвинение подменяет факты мнениями о том, что произошло.

Юристы заявили, что, когда Трамп неоднократно призывал тысячи сторонников, собравшихся у Белого дома, “драться, как в аду” (“fight like hell”), он говорил в переносном смысле. По мнению защиты, слово “fight” – драться, бороться – нельзя истолковать как призыв к штурму. Адвокаты подчеркнули, что в своей речи Трамп не упоминал и не поощрял восстания, бунты, преступления или любые акты насилия.

Также в документе есть раздел, посвященный использованию слова “борьба” демократами, в том числе спикером Нэнси Пелоси.

Кроме того, адвокаты утверждали, что доказательства, свидетельствующие о том, что некоторые участники беспорядков заранее спланировали свое нападение, оправдывают Трампа.

“Настоящая правда заключается в том, что люди, преступно ворвавшиеся в Капитолий, сделали это по собственной инициативе и по своим причинам, и в настоящее время они подвергаются уголовному преследованию”, – заявили юристы Трампа.

Тем не менее этот факт не опровергает обвинения Палаты представителей, в которых говорится, что подстрекательство имело место не только 6 января, но и в течение нескольких недель до этого, когда Трамп подбивал сторонников, чтобы “остановить кражу [голосов]”.

Кроме прочего, группа защиты написала отвергла обвинение в том, что Трамп “наслаждался” наблюдением за атакой на Капитолий и намеренно воздерживался от отправки подкрепления.

По их словам, Трамп и Белый дом “немедленно предприняли шаги”, чтобы “предоставить все необходимое для противодействия мятежникам”.

“Нет и не может быть никаких законных доказательств того, что президент Трамп был “восхищен” событиями в Капитолии. Он, как и вся страна, был в ужасе от насилия”, – заявили они.

Сторона обвинения из палаты представителей Конгресса не согласилась с этим, но их доказательная база в этой области невелика. Они основывали свое утверждение на новостях и отчетах законодателей, которые в тот день звонили помощникам Трампа с просьбой о помощи, а также на словах самого Трампа.

В частности, прокуроры отметили, что даже когда беспорядки уже разворачивались, Трамп все еще писал гневные твиты в адрес вице-президента Майка Пенса за то, что он не изменил результат в одностороннем порядке, поскольку наблюдал за подсчетом голосов выборщиков.