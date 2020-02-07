Адвокаты Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, предъявили новые доказательства ее невиновности.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Мы подали ходатайство на имя заместителя генерального прокурора Виктора Чумака, потому что именно по его решению следствию было предоставлено еще время проверять доказательства алиби, в том числе, Яны Дугарь, которые предоставлялись стороной защиты”, – сказал у Офиса генпрокурора адвокат Николай Ореховский.

Также Ореховский заявил, что в декабре 2019-го года по инициативе адвокатов была проведена экспертиза с использованием полиграфа.

“Полученные результаты позволяют сделать вывод, что свидетельства Дугарь о том, что она не осуществляла какую-либо слежку за передвижением Павла Шеремета, соответствуют содержанию следов в ее памяти. 99,9%, что она не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку и осуществление убийства Павла Шеремета”, – подчеркнул он.

Помимо того, адвокат утверждает, что алиби Дугарь подтвердили пятеро свидетелей в ходе судебного заседания.

“Рост Яны Дугарь существенно отличается о роста той девушки, которая зафиксирована на тех видео в июле 2016 года и которую называют “разведчицей”, – сказал Ореховский.

Адвокати Яни Дугар принесли в ГПУ докази її непричетності до вбивства Павла Шеремета. ГПУ має три дні на розгляд цього клопотання. Gepostet von Євген Солонина am Freitag, 7. Februar 2020

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.