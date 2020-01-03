Адвокат семей Героев Небесной сотни просят в.и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову пересмотреть решение о назначении нового главы отдела по расследованию "дел Майдана".

Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице инициативы адвокатов, представляющих интересы потерпевших по делам Майдана ГО “Адвокатська дорадча група”.

Как сообщалось ранее, 2 января исполняющая обязанности директора Госбюро расследований назначила Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя главы бюро, руководителем отдела по расследованию “дел Майдана”.

Адвокаты отметили, что назначение состоялось не по процедуре. К тому же, Буряк не имеет опыта работа в этом направлении.

“Назначение состоялось максимально закрыто и непрозрачно. Неизвестно по каким критериям состоялся выбор руководителя и почему на такую ​​важную должность назначен именно А. Буряка. Он не имеет опыта работы с делами Майдана, достижений в других делах, зато есть сомнительная репутация”, — говорится в заявлении.

Кроме того, правозащитники напомнили, что Буряк фигурирует в известных записях из служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые ранее обнародовало на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

“Из них следует, что Павел Волк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может “по звонку” получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка относительно дела о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР. Напоминаем, что негласные следственные (розыскные) действия, в результате которых получены эти записи проводились именно при расследовании дела Майдана. Кроме того, ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами ключевых дел по разгонов Майдана и вынесение неправосудных решений. И именно ГБР будет продолжать расследовать дело, где вероятным обвиняемым близкий к Павлу Вовка Евгений Аблов”, — подчеркнули адвокаты.

Последний факт, по мнению адвокатов, свидетельствует о наличии у Буряка конфликта интересов, что “ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана с таким руководителем”.

В связи с этим провозащитники призвали Венедиктову:

— отменить решение о назначении руководителем отдела по расследованию “дел Майдана” в Государственном бюро расследований Александра Буряка;

— назначить открытый и прозрачный конкурс на эту должность;

— отдавать предпочтение тем конкурсантам, которые имеют безупречной репутацией, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества.

Напомним, 29 декабря между Украиной и боевиками “ДНР/ЛНР” состоялся обмен пленными. При этом Боевикам были переданы террористы, убийцы и пятеро экс-“беркутовцев”, подозреваемых в убийстве 48 активистов Майдана.