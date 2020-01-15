Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко показали документы, доказывающие, что он не хромал в ночь перед преступлением.

Об этом говорится в эксклюзивном материале “24-го канала”.

Уточняется, что подозреваемый Андрей Антоненко не мог хромать в день убийства (как человек, запечатленный на видео камер наблюдения, которое является одним из аргументов стороны обвинения в суде), поскольку функция его ходьбы не была нарушена после операции в феврале 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные из выписки врача Владислава Горбовца, оказавшейся в распоряжении журналистов “24-го канала”.

“Согласно заключению медиков, у Антоненко функция ходьбы не нарушена. Эта выписка – часть исследования, проведенного врачом-ученым с целью защиты его научной работы. 80 человек привлекли к исследованию, которое опубликовали за месяц до совершения преступления, инкриминируемого моему подзащитному. Этот документ подтверждает, что Антоненко не хромал ни при выписке из больницы, ни в день убийства Шеремета”, – говорит адвокат Станислав Кулик.

Отмечается, что документ был приобщен к делу Апелляционным судом Киева. При этом врача, который во время рассмотрения апелляции находился в зале, не заслушали.

“Нам не ответили вопреки закону на ряд адвокатских запросов на получение ответа, на какие именно документы и фрагмент видео ссылается прокуратура при осуществлении заявлений о прихрамывании”, – говорит адвокат Антоненко Виталий Галенченко.

По мнению главы юридической компании “Сенс Консалтинг” Леонида Маслова, специалисты которой защищают Андрея Антоненко в суде, прокуратура и полиция ссылаются на его хромоту только в устном порядке.

“Обвинение говорит о хромоте только в телевизор, а в экспертизе об этом ни слова! Знаете, почему? Потому что эксперты сравнивают по особенностям походки видео убийцы 2016 года с эталонным видео Антоненко 2019 года. На эталонном видео Антоненко не хромает. Он собственно, никогда не хромал. Если бы эксперты написали, что убийца 2016 года хромает, то что они должны бы констатировать, сравнивая его походку с эталонным видео 2019 года? Что походка у убийцы и у Антоненко не одинаковая. А они говорят, что одинаковая и ни слова о хромоте”, – пояснил он.

В то же время, по словам адвокатов, в криминалистике невозможно “узнать” человека по походке.