Адвокаты американского лидера Дональда Трампа считают, что процесс импичмента может повлиять на ход выборов президента США 2020 года.

Об этом сообщает агенство Reuters.

В субботу, 25 января, советник Белого дома Пэт Чиполлоне, глава группы защиты Дональда Трампа в Сенате заявил, что процесс импичмента может быть “вмешательством” в грядущие выбора.

Адвокат выразил мнение, что сенаторы откажут избирателям в их праве высказать свое мнение о Дональде Трампе на президентских выборах 3 ноября, если признают его виновным.

“Несмотря на все их разговоры о вмешательстве в выборы… Они здесь, чтобы совершить самое массовое вмешательство в выборы в американской истории, и мы не можем допустить, чтобы это произошло. Это нарушило бы нашу Конституцию. Это нарушило бы нашу историю. Это нарушило бы наши обязательства перед будущим”, — сказал Чиполлоне.