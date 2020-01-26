Об этом сообщает агенство Reuters.
В субботу, 25 января, советник Белого дома Пэт Чиполлоне, глава группы защиты Дональда Трампа в Сенате заявил, что процесс импичмента может быть “вмешательством” в грядущие выбора.
Адвокат выразил мнение, что сенаторы откажут избирателям в их праве высказать свое мнение о Дональде Трампе на президентских выборах 3 ноября, если признают его виновным.
“Несмотря на все их разговоры о вмешательстве в выборы… Они здесь, чтобы совершить самое массовое вмешательство в выборы в американской истории, и мы не можем допустить, чтобы это произошло. Это нарушило бы нашу Конституцию. Это нарушило бы нашу историю. Это нарушило бы наши обязательства перед будущим”, — сказал Чиполлоне.
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