Адвокаты продюсера Харви Вайнштейна, которого ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным в изнасиловании, просят для него 5 лет за решеткой.

Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

Адвокаты утверждают, что Харви Вайнштейн заслуживает милосердия, так как и без того “впал в немилость” и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

В письме его команда защиты попросила судью Джеймса Берка дать ему только пять лет за решеткой, что далеко от потенциального 29-летнего максимального срока, предусмотренного законом.

Издание отмечает, что даже, если 67-летнему Вайнштейну назначат меньший срок, есть “серьезные опасения в том, что Вайнштейн может не пережить даже этот термин”, что делает его “де-факто пожизненным заключенным”.

Помимо проблем с сердцем адвокаты Вайнштейна заявили, что у него проблемы со спиной из-за неудачной операции после автомобильной аварии, которая произошла прошлым летом. Кроме того, Вайнштейну постоянно требуются уколы в глаза, чтобы он не ослеп.

Экс-продюсера Харви Вайнштейна, которого в феврале суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным в изнасиловании, после оглашения вердикта экстренно госпитализировали.