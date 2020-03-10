Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.
Адвокаты утверждают, что Харви Вайнштейн заслуживает милосердия, так как и без того “впал в немилость” и имеет серьезные проблемы со здоровьем.
В письме его команда защиты попросила судью Джеймса Берка дать ему только пять лет за решеткой, что далеко от потенциального 29-летнего максимального срока, предусмотренного законом.
Издание отмечает, что даже, если 67-летнему Вайнштейну назначат меньший срок, есть “серьезные опасения в том, что Вайнштейн может не пережить даже этот термин”, что делает его “де-факто пожизненным заключенным”.
Помимо проблем с сердцем адвокаты Вайнштейна заявили, что у него проблемы со спиной из-за неудачной операции после автомобильной аварии, которая произошла прошлым летом. Кроме того, Вайнштейну постоянно требуются уколы в глаза, чтобы он не ослеп.
Экс-продюсера Харви Вайнштейна, которого в феврале суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным в изнасиловании, после оглашения вердикта экстренно госпитализировали.
- Голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену. Так, в течение десятилетий от домогательств со стороны продюсера страдали актрисы и его подчиненные.
- 25 мая Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке (США) отпустил скандального американского продюсера Харви Вайнштейна под залог в $1 млн.
- В мае большое жюри в Нью-Йорке предъявило обвинение в изнасиловании голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну.
- В июле Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения, которые предусматривают наказание в виде пожизненного заключения.