Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

“Нет больше аэропорта «Днепропетровск», есть «Днепр». Старое название аэропорта “Днепропетровск” осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется «Днепр»”, – написал он.

Он отметил, что этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать в честь которого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт. Международный аэропорт “Днепр имени …”?

По словам министра, уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023 в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.

“С подписанием договора по “открытому небу” и постепенным восстановлением авиационной сферы и экономики после кризиса, верю, что новый современный аэропорт откроет для города и региона реально новые возможности”, – написал Криклий.