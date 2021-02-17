Об этом сообщило агентство ANSA.

Высота выбросов пепла превышает 1 км.

Тем не менее по словам специалиста Национального института геофизики и вулканологии Марока Нери, извержение не представляет опасности для окрестных городов.

“По состоянию на данный момент — можно не волноваться и наслаждаться зрелищем”, — сказал он.

Этна является самым высоким и самым активным вулканом Европы. По разным данным, высота вулкана колеблется от 3326 до 3350 метров – она меняется с каждым извержением. Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров – примерно раз в три месяца один из них извергается.