Про це повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації.

“Поки що передбачені рейси лише із столиці. Але ми ведемо перемовини із авіакомпанією, аби розширити перелік маршрутів, куди можна дістатися повітрям з Ужгорода. Ми ретельно готуємо летовище до прильоту перших літаків та пасажирів: готуємо руліжну доріжку, забираємо зайві чагарники і високу траву, які можуть обмежувати видимість, наносимо розмітку”, – зазначив заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Зокрема, перший рейс Київ-Ужгород, а потім у зворотному напрямі запланований на 2 червня.

Здійснюватиме польоти авіакомпанія Windrose. Перельоти з Ужгорода до Києва здійснюватимуться тричі на тиждень: у понеділок, середу і п’ятницю. Тривалість перельоту складатиме півтори години.

Виліт із Києва відбуватиметься о 9:30, в Ужгород літак прибуватиме об 11:30. Виліт із Ужгорода відбуватиметься о 12:20, в Київ літак прибуватиме о 14:10.

ДОВІДКА. Міжнародний аеропорт “Ужгород” має один термінал і асфальтову злітно-посадкову смугу завдовжки 2038 м і шириною 40 м. Він не працював з 2016 року, відколи закінчився термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Через розташування аеропорту при зльоті/посадці на летовищі “Ужгород” літаки зачіпають повітряний простір сусідньої країни.