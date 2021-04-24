Про це повідомили в Міжнародній раді аеропортів (ACI).

Протягом 22 років аеропорт мав статус найзавантаженішого у світі. Через світову пандемію коронавірусу в аеропорті значно знизився пасажиропотік. Раніше тут щорічно було не менше 110 мільйонів пасажирів. Однак у 2020 році пасажиропотік знизився приблизно на 61%, склавши майже 43 мільйони пасажирів.

Тепер лідерство за кількістю пасажирів за одним з аеропортів Китаю. В китайському Гуанчжоу пасажиропотік знизився всього на 40,4%. У 2019 році через аеропорт летіли близько 73 мільйонів пасажирів, а у 2020-му – майже 44 мільйони.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) опублікувала світовий рейтинг відвідуваності аеропортів у 2020 році.

📢 ACI World has published its preliminary world airport traffic rankings – covering passenger traffic, cargo volumes, and aircraft movements for 2020 – showing the dramatic impact of COVID-19 on what are ordinarily the world’s busiest airports: https://t.co/t8sDFCvERA pic.twitter.com/o4pd4uNGEH — ACI World (@ACIWorld) April 22, 2021

Тепер 7 з 10 найбільш завантажених аеропортів знаходяться в Китаї. Лише три – в США.

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Атланта) відтепер на другому місці, а першість у Guangzhou Baiyun International Airport (Китай). Завдяки пандемії й тому факту, що Китай був першою країною, яка повністю відкрилася під час пандемії коронавірусу, аеропорт піднявся з 11 місця (станом на 2019 рік) на першу позицію.

“Вплив COVID-19 на пасажирські перевезення призвів до того, що авіація у 2020 році практично зупинилася, і ми продовжуємо стикатися з реальною загрозою… Опубліковані дані свідчать про те, що аеропорти й раніше стикаються з проблемами, і як і раніше вкрай важливо, щоб галузь отримувала пряму підтримку і розумні політичні рішення з боку урядів, щоб гарантувати, що авіація зможе вистояти, відновити зв’язок і сприяти відновленню світової економіки”, – сказав генеральний директор ACI Луїс Феліпе де Олівейра.

Також в компанії зазначили, що у 2020 році пасажиропотік у всіх аеропортах світу знизився на 64,6%.