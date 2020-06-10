Глава юридической компании "СЕНС Консалтинг"Леонид Маслов, адвокат который занимается защитой ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, назвал главные ошибки следствия, экспертов и президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

“Афера Шеремета. Материалы раскрыто. Андрей Антоненко и Юля Кузьменко под стражей. Настоящих убийц никто не ищет. Это не господин Антоненко, госпожа Дугарь и госпожа Кузьменко заключенные. Это мы. Журналист Павел Шеремет погиб 20.07.2016. После 3,5 лет бесплодных поисков полицейские объявили преступниками случайных людей и устроили шоу с вымышленными “доказательствами”. Президент Зеленский поблагодарил полицейских и министра Авакова за это. Доказательства теперь продемонстрированы защиты с очередной порцией лжи ртом министра и его зама, в том числе с трибуны Верховной Рады. Содержание под стражей используется как оправдание произвола”, – написал Маслов.

Адвокат опроверг заявления министра внутренних дел Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко. Так, до сих пор в деле нет основных мотивов преступления, а главной уликой в деле является экспертиза ходьбы подозреваемых. Текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а детский кардиохирург Юлия Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

Кроме того, Маслов опроверг то, что ни один из подследственных по делу Павла Шеремета не принимал участия в следственных действиях и что они отказались давать какие-либо показания и пройти полиграф.

Кроме того, адвокат напомнил заявления Президента Владимира Зеленского, который вначале называл подозреваемых преступниками, а на пресс-конференции в честь годовщины своей инаугурации заявил, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета окажутся невиновны, то те, кто довел дело до суда будут нести ответственность.

Адвокат подчеркнул, что новых весомых доказательств, чтобы доказать суду причастность Антоненко, Дугарь и Кузьменко (или хотя бы одного из них) к преступлению у следователей нет.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.