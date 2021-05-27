Громадяни Афганістану, які тимчасово перебувають у США, просять президента Джо Байдена про притулок через страх щодо повернення до країни, звідки до вересня збираються вивести американські та союзні війська.

Про це повідомляє MSN.

Правозахисники та законодавці вимагають від Байдена відреагувати на цю ситуацію та допомогти афганським громадянам, які просять про притулок на території США.

Афганці, які зараз проживають у США, пояснюють, що якщо повернуться додому, їх можуть звинуватити в співпраці з “іноземними агентами”.

“Перекладачів та тих, хто працює зі збройними силами США, можуть вбити таліби… Так було раніше… А коли США залишать Афганістан, ситуація може погіршитися”, – розповів перекладач з Афганістану Ахмад, який наразі проживає та працює в США.

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Він додав, що йому вдалося стати американським громадянином не надто давно, однак у США тисячі його земляків, які в будь-який момент можуть втратити право жити та працювати в США легально.

Інший афганський перекладач, який відмовився називати своє ім’я, розповів, що досі ховається в Афганістані від талібів, оскільки його справу ще розглядають у посольстві США в Кабулі.

“Я не можу вийти з будинку, тому що Талібан хоче мене знищити”, – розповів він.

У Білому домі та Державному департаменті США чиновники зазначають, що виведення американських та союзних військ з Афганістану не означає, що Сполучені Штати відмовляються від дипломатичного представництва.

На сьогодні 18 тисяч афганців подали заявки на участь у програмі SIV (Special Immigrant Visa). Приблизно половина заявок досі на першому етапі розгляду. 30% з них чекають на результати розгляду. 20% заявок вже схвалили.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні.

До цього американські військові вже спорядили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.